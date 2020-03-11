عربستان سعودی همه سینماها را تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واس، دولت عربستان سعودی به صورت رسمی تعطیلی همه سینماها و سالن‌های تئاتر در این کشور را اعلام کرد.

گفته شده این اقدام به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا در این کشور صورت می‌گیرد.

سازمان بهداشت جهانی به تازگی بیماری کوید -۱۹ ناشی از ویروس کرونا را به عنوان بیماری همه گیر و فراگیر جهانی دسته بندی کرده است.

سازمان بهداشت جهانی پیش از این اعلام کرده بود که شیوع کرونا هنوز به مرحله همه گیری جهانی نرسیده و این برای نخستین بار است که این سازمان، شیوع کرونا را به عنوان «فراگیری جهانی» دسته بندی و اعلام می‌کند.

مسئول سازمان بهداشت جهانی در عین حال نگرانی خود را از وضعیت پیش آمده اعلام کرده و نسبت به شیوع گسترده‌تر و تشدید این شرایط ابراز نگرانی عمیق کرده است.