فرمانده عملیات مدیریت مقابله با کرونا در کلان شهر تهران با اشاره به اینکه بر اساس نظرسنجی ما در کلان شهر تهران، ۶۰ درصد مردم علی رغم همه توصیه‌ها، کرونا را جدی نگرفته‌اند افزود: با توجه به اینکه در پیک بیماری کرونا در استان و کلان شهر تهران قرار داریم، مردم باید با این مساله به صورت جدی تر برخورد کنند و به توصیه‌های بهداشتی توجه کنند.

زالی عنوان داشت: ۸۰ درصد مردم، اطلاع درستی از بیماری دارند، اما متأسفانه ۶۸ درصد مردم تصور می‌کنند که به این بیماری مبتلا نخواهند شد. این یک گمان خطرناک و نگران کننده است و ۴۰ درصد مردم معتقد هستند که ماندن در خانه تأثیری در عدم ابتلاء به این بیماری ندارد و باز هم طبق آمار ۳۰ درصد مردم در استان تهران هیچ مدلی از پیشگیری را رعایت نمی‌کنند که قابل توجه است.

در تهران با کمبود تخت مواجه نیستیم

وی گفت: از مردم می‌خواهیم که پنجشنبه آخر سال را به آرامستان ها نروند و در این خصوص یا همه عوامل هماهنگی‌هایی صورت گرفته است و باید اعلام کنیم اگر قرنطینه خانگی مؤثر نباشد تعطیلی مراکز پر تردد و پر رفت و آمد، مراکز خرید انجام می‌شود و در این زمینه به شدت به همکاری مردم نیاز داریم اما هنوز متأسفانه موفق نشده‌ایم و ترددهای بین شهری در جریان است.

فرمانده عملیات مدیریت مقابله با کرونا در کلان شهر تهران با اشاره به اینکه در تهران ۳۰ هزار تخت در دانشگاه‌ها، بخش خصوصی، خیریه، عمومی غیردولتی و تأمین اجتماعی داریم که حدود ۱۲ هزار تخت عمدتاً در دانشگاه‌های علوم پزشکی، علوم بهزیستی، دانشگاه بقیه الله و شاهد است افزود: خوشبختانه تاکنون ظرفیت کمتری نسبت به آنچه موجود است، مورد استفاده قرار گرفته است و تا رسیدن به سطح اشباع این تخت‌ها فاصله داریم و در تهران با کمبود تخت مواجه نیستیم.

مشکل بزرگ کنونی کمبود نیروی انسانی است / ‏لزوم ارائه مجوزهای‬ استخدامی جدید

وی عنوان داشت: مشکل بزرگی که نیاز به مساعدت دولت دارد نیروی انسانی است چرا که دانشگاه‌ها با توان فعلی امکان تأمین نیروی انسانی این بیمارستان‌ها را ندارند و نیاز است که مجوزهای استخدامی جدیدی در اسرع وقت از سوی دولت برای بیمارستان‌های جدیدالاحداث ارائه شود.

زالی گفت: تجهیزات مثل ماسک و لباس‌های حفاظتی در استان تهران به قدر کفایت وجود ندارد و در چرخه بین تولید و توزیع این اقلام اختلال جدی مشاهده می‌شود و در این راستا در شورای تأمین تصویب شد که مراکز تولید و توزیع این اقلام، رصد شده و گزارش آن به شورای تأمین استان، ارائه شود و اقلام مکشوفه نیز موارد بی کیفیت این اقلام از زنجیره خارج می‌شوند.



