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۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۲۱:۴۳

با تاکید ستاد مدیریت بیماری کرونا در لرستان؛

مسیرهای دسترسی به نقاط گردشگری سلسله مسدود می‌شود

مسیرهای دسترسی به نقاط گردشگری سلسله مسدود می‌شود

خرم‌آباد- با تاکید ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، مسیرهای دسترسی به نقاط گردشگری شهرستان سلسله مسدود می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا به منظور مقابله با این ویروس اعلام کرد که مسیرهای دسترسی به نقاط گردشگری شهرستان سلسله مسدود می‌شود.

با توجه به شیوع ویروس کرونا در مناطق مختلف استان، به ویژه شهرستان سلسله و مقابله با گسترش آن، مسیرهای ورودی به مناطق گردشگری این شهرستان مسدود می‌شود.

در این راستا کمیته نظارت بر اماکن عمومی و مراکز سیاحتی این ستاد به دلیل اینکه شهرستان سلسله یکی از کانون‌های انتشار این بیماری است، موظف شده که برای جلوگیری از گسترش این ویروس به دیگر مناطق، مسیرهای دسترسی به نقاط گردشگری این شهرستان را تا اطلاع ثانوی مسدود کند.

کد مطلب 4876152

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