كمكهاي ايرانيان خارج از كشور به زلزله زدگان بم

به گزارش خبرگزاري "مهر" نمايندگي كشورمان در جده شماره حسابهاي زير را براي دريافت كمكهاي نقدي اعلام كرده است.

بانك اهلي تجاري به شماره 13149214010109

شعبه مساعديه - جده به شماره حساب 13149214000106

همچنين كاركنان سفارت ايران در بوركارست دو روز از حقوق خود را به امر كمك به زلزله زدگان اختصاص دادند.

اين سفارت همچنين دو شماره حساب دلاري (يو اس دي / 224903- 256101 ) و ارز محل (آر او ال/ 2249002 - 25110411 را نزد بانك بازرگاني روماني جهت دريافت هدايايي نقدي افتتاح نمود.

اين گزارش حاكيست: سركنسولگري كشورمان در دبي نيز دو شماره حساب در بانكهاي ملي و صادرات جهت اهداي كمكهاي نقدي علاقه مندان افتتاح نموده است.

گفتني است شركت تعاوني مصرف و خدمات كاركنان وزارت امور خارجه مبلغ پنجاه ميليون ريال جهت كمك به بازسازي مدارس شهرستان زلزله زده بم اهدا كرده است.