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۲۲ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۵۸

معاون نظارت پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین:

جلوگیری از آبیاری مزارع کشاورزی با پساب تصفیه خانه‌ها در قزوین

جلوگیری از آبیاری مزارع کشاورزی با پساب تصفیه خانه‌ها در قزوین

قزوین- معاون نظارت پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: از آبیاری مزارع کشاورزی با پساب خروجی تصفیه خانه‌های فاضلاب صنعتی استان قزوین جلوگیری می‌شود.

سید ابراهیم سید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تأثیرات منفی پسابهای تصفیه خانه‌های شهرک‌های صنعتی استان بر اراضی پایین دست به ویژه زمین‌های کشاورزی و ایجاد شرایط نا مطلوب در محصولات کشاورزی آبیاری شده با این پسابها که باعث به مخاطره افتادن سلامت جوامع محلی و مصرف کنندگان این محصولات می‌شود، با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط این پسابها ساماندهی و مدیریت می‌شود.

سید موسوی گفت: به منظور حل معضل کشاورزی با فاضلاب و پساب صنعتی و همچنین استفاده بهینه و تأثیر گذار در محیط زیست استان موضوع انتقال و هدایت این پسابها به تالاب الله آباد دستور کار این استان قرار گرفته است.

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین ادامه داد: علاوه بر حفظ محصولات کشاورزی از دیگر فواید این طرح می‌توان به احیا تالا الله آباد واقع در محدوده جنوبی شهر آبیک و همچنین مبارزه با بیابانزایی و کاهش سطح کانون‌های گرد و غبار محلی که معضل جدی در استان به خصوص در شهر آبیک تبدیل شده است اشاره کرد.

کد مطلب 4876269

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