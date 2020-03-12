انگلیس کشته شدن نظامی خود در حمله راکتی عراق را تائید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سان، یک سخنگوی وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد که این وزارتخانه از حادثه کشته شدن یک نظامی این کشور در حادثه حمله راکتی به پایگاه التاجی در شمال شهر بغداد، پایتخت عراق با خبر است.

به گفته این سخنگوی وزارت دفاع انگلیس بررسی‌ها در ارتباط با این موضوع ادامه دارد، اما نمی‌توان توضیحات بیشتری ارائه داد.

در حادثه شب گذشته در نتیجه پرتاب راکت به پایگاه نظامی آمریکا در شمال شهر بغداد، پایتخت عراق، حداقل سه نفر کشته و ۱۲ نفر نیز زخمی شدند.

گفته شده از میان کشته شدگان، دو نفر آمریکایی و یک نفر انگلیسی بوده است.