دو میلیون و ۳۰۰ هزار دستکش و ماسک درزنجان کشف شده است

سرهنگ ایرج خا نی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به شیوع بیماری کرو نا ویروس، پلیس خودروهای غیر بومی وارد استان می‌شوند نباید وارد شهرهای استان شوند.

وی اظهار کرد: برای پیشگیری از این بیماری مردم از مسافرت خود داری کنند تا زنجیره انتقال این بیماری قطع شود.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان، با بیان اینکه طی چند روز گذشته بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار دستکش و ماسک در استان از سوء استفاده کنندگان کشف شده است، گفت: تاکنون ۱۵ نفر در این زمینه دستگیری شدند.

خانی پور ابراز کرد: پلیس با محتکرین و افرادی که اقلام بهداشتی را انبار می‌کنند برخورد لازم را دارد.

وی افزود: قانون با کسی شوخی ندارد و پلیس اطلاعات و امنیت بازرسی و رصد لازم از بازار را با همکاری اصناف و تعزیرات دارد.