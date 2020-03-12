به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، بهمن مرادنیا در پیامی سالروز تاسیس بنیاد شهید و بزرگداشت روز «شهید» را تبریک گفت و اظهار داشتت: جای جای خاک پاک ایران اسلامی معطر به خون شهیدانی است که با جانفشانی‌های خود، پرچم عزت و سربلندی میهن عزیزمان را برافراشته نگاه داشته‌اند و با اهداء جان شیرین خود، از کیان ایران سربلند، جانانه دفاع کردند.

در ادامه پیام استاندار کردستان آمده است: «مردان مردی که با ایثار و فداکاری خود، خالق باشکوه‌ترین و زیباترین صحنه‌ها و حماسه‌ها شدند».

همچنین در پایان این پیان آمده است: «استان کردستان با تقدیم بیش از ۵۴۰۰ شهید سهم بزرگی در آبیاری شجره طیبه انقلاب اسلامی ایفا کرده است و مرزداران غیور و جان بر کف آن خالصانه در خدمت انقلاب و پاسداری از تمامیت ارضی کشور می‌باشند، اینجانب روز شهید را به تمامی خانواده‌های صبور و مقاوم شهدا و مردم شهیدپرور کردستان، صمیمانه تبریک عرض می نمایم و امیدوارم خداوند متعال همه ما را قدردان خون شهدا قرار دهد».