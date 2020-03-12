جشنواره «زیباترین سفره هفت سین» در قزوین برگزار می شود

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماندن شهروندان در خانه، حفظ آرامش و ایجاد نشاط در خانواده از جمله راهکارهای مهم در مقابله با ویروس کرونا است، این جشنواره نیز در راستای ایجاد شور و نشاط در خانواده‌ها و حفظ سلامتی آنان در این شرایط حساس، برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: علاقه مندان می‌توانند تصاویر سفره‌های هفت سین خود را به آدرس فضای مجازی به شماره ۰۹۰۱۸۰۸۷۴۵۵ ارسال کنند، به سفره‌های برتر جوایزی اهدا خواهد شد.

درافشانی در پایان مهلت شرکت در «جشنواره زیباترین سفره هفت سین در قزوین» را تا پایان ۱۵ فروردین ماه سالجاری ذکر کرد.