شهرداری تبریز در تولید گل و گیاه به خودکفایی رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، ایرج شهین باهر در بازدید از مرکز تولیدات گل و گیاه شهرداری تبریز با اعلام این مطلب افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و خانه نشینی همشهریان، زیباسازی میادین و پارک‌های سطح شهر را در دستور کار قرار دادیم.

او خاطرنشان کرد: تلاش داریم با زیباسازی شهر و فضاسازی مطلوب در مبلمان شهری، علاوه بر ترویج روحیه نشاط و شادابی به شهروندان، از استرس روانی ویروس کرونا نیز بکاهیم.

شهردار تبریز یادآور شد: تبریز باید برای شهروندان آن زیبا باشد و بر اساس همین اصل تلاش مجموعه شهرداری تبریز این است فضاهای مطلوبی را برای شهروندان ایجاد کنند.