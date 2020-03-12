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۲۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۵۲

شهردار تبریز:

شهرداری تبریز در تولید گل و گیاه به خودکفایی رسیده است

شهرداری تبریز در تولید گل و گیاه به خودکفایی رسیده است

تبریز- شهردار تبریز گفت: اغلب گل و گیاهی که در سطح مناطق شهر کاشته می‌شود، محصول خزانه‌های گیاهی شهرداری است و می‌توان گفت در این حوزه شهرداری تبریز به خودکفایی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، ایرج شهین باهر در بازدید از مرکز تولیدات گل و گیاه شهرداری تبریز با اعلام این مطلب افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و خانه نشینی همشهریان، زیباسازی میادین و پارک‌های سطح شهر را در دستور کار قرار دادیم.

او خاطرنشان کرد: تلاش داریم با زیباسازی شهر و فضاسازی مطلوب در مبلمان شهری، علاوه بر ترویج روحیه نشاط و شادابی به شهروندان، از استرس روانی ویروس کرونا نیز بکاهیم.

شهردار تبریز یادآور شد: تبریز باید برای شهروندان آن زیبا باشد و بر اساس همین اصل تلاش مجموعه شهرداری تبریز این است فضاهای مطلوبی را برای شهروندان ایجاد کنند.

کد مطلب 4876367

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