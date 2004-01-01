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۱۱ دی ۱۳۸۲، ۱۰:۰۴

رييس فراكسيون اكثريت مجلس ملي فرانسه با خرازي ديدار كرد

ژاك بارو رييس فراكسيون اكثريت مجلس ملي فرانسه با كمال خرازي وزير امور خارجه كشورمان ملاقات كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر در اين ملاقات ژاك بارو ضمن اعلام مراتب همدردي و تسليت دولت وملت فرانسه درخصوص واقعه زلزله درشهرستان بم ، آمادگي كشورش را براي ارسال بيشتر كمكهاي انساندوستانه به اطلاع دكترخرازي رساند.
وي همچنين ابرازاميدواري نمود روابط دو كشوربا رايزني هاي مستمر درسطوح عالي وتبادل هياتهاي دو كشوربيش از پيش گسترش يابد.
دراين ملاقات دكترخرازي ضمن تشكر از ابراز همدردي فرانسه با تشريح آخرين وضعيت درشهرستان بم از كمكهاي ارسالي و نقش نيروهاي امدادگر فرانسوي  تشكر و ابراز اميدواري كرد همكاريهاي دوكشور بتواند در معادلات منطقه اي و بين المللي نقش مهمتر و تاثير گذارتري داشته باشند.

کد مطلب 48764

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