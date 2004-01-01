رييس فراكسيون اكثريت مجلس ملي فرانسه با خرازي ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر در اين ملاقات ژاك بارو ضمن اعلام مراتب همدردي و تسليت دولت وملت فرانسه درخصوص واقعه زلزله درشهرستان بم ، آمادگي كشورش را براي ارسال بيشتر كمكهاي انساندوستانه به اطلاع دكترخرازي رساند.

وي همچنين ابرازاميدواري نمود روابط دو كشوربا رايزني هاي مستمر درسطوح عالي وتبادل هياتهاي دو كشوربيش از پيش گسترش يابد.

دراين ملاقات دكترخرازي ضمن تشكر از ابراز همدردي فرانسه با تشريح آخرين وضعيت درشهرستان بم از كمكهاي ارسالي و نقش نيروهاي امدادگر فرانسوي تشكر و ابراز اميدواري كرد همكاريهاي دوكشور بتواند در معادلات منطقه اي و بين المللي نقش مهمتر و تاثير گذارتري داشته باشند.