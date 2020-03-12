به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روح‌الله عرفانی صبح پنج شنبه در نشستی با موضوع برنامه‌های نوروزی اوقاف سمنان و با بیان اینکه به دلیل شیوع کرونا برنامه آرامش بهاری در بقاع متبرکه استان سمنان برگزار نخواهد شد، ابراز داشت: به جای آرامش بهاری در نوروز ۹۹ بقاع متبرکه و ۱۴ مرکز افق در سراسر استان میزان طرح آستان مهربانی خواهند بود.

وی با بیان اینکه موضوع این طرح جمع آوری لباس و مایحتاج برای نیازمندان است، افزود: این طرح با همکاری اعضای هیئت‌امنای بقاع و مسئولان مراکز افق برگزار می‌شود.

جمع آوری لباس برای نیازمندان

معاون اوقاف استان سمنان با بیان اینکه ابلاغیه اجرای برنامه «آستان مهربانی» برای اجرا به بقاع متبرکه و مراکز افق ارسال و هماهنگی‌های لازم در این طرح صورت گرفته است، تاکید داشت: البسه و اقلام مورد نیاز نیازمندان در این طرح جمع آوری و با حفظ آبرو و شخصیت آنان، به درب منازلشان ارسال می‌شود.

عرفانی با بیان اینکه البسه‌ای که در این طرح جمع آوری می‌شود باید نو و سالم باشند، گفت: درصورتی‌که در فرهنگ پیرامون بقعه‌ای اهدای لباس‌های دست‌دوم، عیب محسوب نمی‌شود این نوع البسه نیز اخذ و اهدای لباس‌های کارکرده و دست‌دومی که در حد نو باشند نیز صورت می‌گیرد.

وی افزود: در این برنامه از ظرفیت خادمان افتخاری و گروه‌های جهادی استفاده خواهد شد و تلاش می‌شود از محل کمک‌های خیرین و موقوفات منطبق بسته‌های مناسب و درشان نیازمندان تهیه و بین آن‌ها به روشی که اشاره شد توزیع شود.

لغو برنامه آرامش بهاری و برنامه پنج شنبه آخر سال

معاون فرهنگی اوقاف سمنان در ادامه و با بیان اینکه با توجه به شیوع ویروس کرونا طرح آرامش بهاری امسال برگزار نمی‌شود، ابراز داشت: علت این امر شیوع ویروس کرونا در سطح استان است.

عرفانی با بیان اینکه توصیه‌های وزارت بهداشت در خصوص اجتناب از برگزاری تجمعات سبب شد تا طرح آرامش بهاری برگزار نشود، ابراز داشت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده برنامه «آستان مهربانی» توسط مراکز افق و هیئت‌امنای بقاع متبرکه صورت می‌پذیرد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس ابلاغیه سازمان اوقاف، برگزاری تمام تجمعات در بقاع متبرکه تا اطلاع ثانویه و تا زمان بهبود شرایط لغو شده است، گفت: بر اساس این ابلاغیه برنامه لحظه تحویل سال و پنجشنبه پایان سال نیز در بقاع متبرکه استان لغو شده است.