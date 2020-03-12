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۲۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۱۹

در پیامی؛

آیت الله موحدی کرمانی درگذشت همسر آیت الله یزدی را تسلیت گفت

آیت الله موحدی کرمانی درگذشت همسر آیت الله یزدی را تسلیت گفت

رئیس شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در پیامی به آیت الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، درگذشت زوجه وی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد علی موحدی کرمانی رئیس شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در پیامی به آیت الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، درگذشت زوجه وی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

حضرت آیت الله یزدی (دامت برکاته)

رئیس محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

سلام علیکم

خبر در گذشت زوجه مکرمه موجب تأسف و تأثر گردید. بدینوسیله این مصیبت مولمه را به حضرتعالی و فرزندان و سایر بستگان محترم تسلیت عرض نموده و برای آن بانوی مومنه و متدینه از خداوند سبحان، غفران و رحمت واسعه و برای خاندان محترم و بازماندگان داغدار صبر و اجر مسالت می‌نمایم.

کد مطلب 4876487

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