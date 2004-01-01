آمريكا از كره جنوبي و ژاپن خواست منع واردات گوشت آمريكا را لغو كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه انگليسي زبان جونگ آنگ چاپ كره در شماره امروز خود خبر داد هيئت هايي ازسوي دولت آمريكا كه سرگرم ديدار از سئول پايتخت كره جنوبي مي باشد، از كره جنوبي خواست كه منع واردات گوشت گاو از آمريكا را كه در پي بروز نشانه هايي از جنون گاوي در اين كشور برقرار شده بود، لغو نمايد. اما كره جنوبي از لغو اين محدوديت سرباز زد.

به نوشته اين روزنامه، اين هيئت كه به رياست "ديويد هگوود"مشاور ويژه آمريكا در امور كشاورزي به كره سفر كرده است، روز گذشته با مقامات رسمي كره ديدار كردند.

در ادامه آمده است: اين هيئت از كره خواست محموله هايي از گوشت گاو آمريكايي كه پيش از 23 دسامبر به كره رسيده وهم اكنون در حال بازرسي شدن هستند، وارد بازار گوشت كره شود.

وزيركشاورزي كره در پاسخ به وي اظهار داشت: "به دليل اينكه اين موضوع به طور مستقيم به سلامت مردم كره بستگي دارد، تا زماني كه حتي نشانه كوچكي از بيماري در گوشت ها وجود داشته باشد، استفاده از آنها در كشور كره ممنوع خواهد بود.

لازم به ذكر است دهها موسسه كره اي حفاظت از محيط زيست نيز استفاده از گوشت گاو آمريكا را در اين كشور ممنوع كردند.

روزنامه جونگ آنگ در ادامه نوشت: اين هيئت در هفته جاري از ژاپن نيز ديدار كرده و ضمن گفتگو با مقامات اين كشور، از ژاپن نيزخواسته است كه منع ورود گوشت هاي آمريكا به اين كشور را لغو نمايد.

كره و ژاپن دو كشور از 30 كشوري هستند كه واردات گوشت گاو آمريكا را ممنوع كرده اند.