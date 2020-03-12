جشن های نوروزگاه در زنجان برگزار نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان زنجان امیر ارجمند اظهار کرد: جشن های نوروزگاه و تشریفات جمعی مرتبط با نوروز برابر مصوبات ستاد مقابله با کرونا در استان زنجان لغو شد.

وی افزود: بر اساس آخرین بخشنامه ابلاغی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هر گونه تجمع و مراسم نوروزی که موجب حضور مردم و جمعیت در یک محل باشد به منظور جلوگیری از شیوع ابتلا به بیماری کرونا منتفی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان افزود: بر این اساس تمامی رویداد فرهنگی نوروزگاه در سطح استان و شهرستان ها لغو می شود.