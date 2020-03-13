مسابقه ویژه قرآنی «زندگی به سبک خدا» در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اوقاف و امورخیریه استان زنجان، حجت الاسلام موسی موسوی از برگزاری مسابقه قرآنی «زندگی به سبک خدا» به صورت غیرحضوری و مجازی در زنجان خبر داد و گفت: این برنامه ویژه ایامی که مردم بعلت پیشگیری از بیماری کرونا در خانه هستند، اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این مسابقه به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار خواهد شد، گفت: این برنامه ویژه ایامی که مردم بعلت پیشگیری از بیماری کرونا در خانه هستند، اجرا می‌شود.

موسوی با یادآوری اینکه این دوره از مسابقات ویژه برادران اجرا می‌شود، تصریح کرد: مسابقه قرآنی زندگی به سبک خدا در رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ قرآن کریم و قرائت دعای هفتم صحیفه سجادیه برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به اینکه این مسابقه در رده‌های سنی ابتدایی، دوره اول متوسطه، دوره دوم متوسطه و بزرگسالان برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: جوایز پیش بینی شده برای برگزیدگان شامل نفر اول مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال، نفر دوم یک میلیون ریال و نفر سوم هفتصد و پنجاه هزار ریال است.

موسوی افزود: ارسال فایل تلاوت‌ها از طریق پیام‌رسان ها به شماره ۰۹۱۹۱۴۱۸۰۴۱ امکانپذیر است و علاقمندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند از ۲۰ اسفندماه امسال تا ۱۵ فروردین ماه سال ۹۹ ثبت نام کنند.