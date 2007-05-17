نخستین همایش مهندسی مواد به صورت شبکه جهانی اینترنت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش دلجوان دبیر علمی این همایش ارتقای سطح علمی دانشجویان این رشته، ترویج فرهنگ به کارگیری سیستم های مدیریت اطلاعات ساخت یافته، جهت دهی به فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی دانشجویان، آشنایی دانشجویان با نحوه نگارش و ارائه مقالات علمی و آشنایی دانشجویان با زمینه های مختلف در رشته مهندسی مواد را از جمله اهداف این همایش اعلام کرد و افزود: اساتید، دانشجویان و علاقمندان شرکت در این همایش تا 30 اردیبهشت ماه امسال فرصت دارند که مقالات خود را به آدرس اینترنتی www.vmec.IR ارسال کنند.

وی کاهش چشمگیری هزینه ها، سریعتر شدن فرآیندهای ارتباطی، امکان سرویس دهی همزمان زمان واقعی ( real-time ) به چند کاربر و قابلیت باز تولید مستقیم محتوا را از عمده ترین مزایای برگزاری این همایش به صورت مجازی خواند و گفت: نام سایت طوری انتخاب شده است که دانشجویان هر ساله بتوانند به همان سایت مراجعه کرده و اطلاعات مورد نیاز خود را در مورد آخرین همایش مجازی دانشجویی مهندسی مواد بدست آورند.

به گفته وی مقالات پذیرفته شده پس از اتمام همایش در قسمت آرشیو سایت قرار خواهد گرفت و این امر موجب تشکیل مجموعه ای مفیدی از مقالات مهندسی مواد در شبکه جهانی اینترنت خواهد شد.

دلجوان تصریح کرد: مقالات پس از داوری و پذیرش به صورت مجموعه مقالات به صورت ( CD) و کتابچه به اعضای هیئت علمی ، نویسندگان و شرکت کنندگان در همایش در دانشگاه ها ارسال خواهد شد و به مقالات برتر در هر مقطع جوایزی اهدا خواهد شد.