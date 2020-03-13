به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقرزاده، در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها و معاونانشان که به‌صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا، گفت: امروز همه افراد با تمام توان تلاش می‌کنند تا همه دانش‌آموزان به آموزش‌ها دسترسی پیدا کنند.

وی افزود: خوشبختانه شاهد تلاش‌ها و خلاقیت‌های بسیاری در این شرایط هستیم، کار خوب تعداد زیادی از مدیران‌کل استان‌ها مؤید خلاقیت‌ها و تلاش‌های ارزشمند استان‌هاست، قطعاً مردم این خدمات را فراموش نمی‌کنند و این تلاش‌ها همواره در اذهان ماندگار خواهد شد.

رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی ادامه داد: شرایط پیش‌آمده با همه تلخی‌ها، دارای فرصت‌های بزرگی است تا منسجم‌تر و قوی‌تر شویم و به‌گونه‌ای عمل کنیم که به ارزش و سرمایه اجتماعی نظام تعلیم و تربیت و ارتقای جایگاه آن بیفزاییم.