به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقرزاده، در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استانها و معاونانشان که بهصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا، گفت: امروز همه افراد با تمام توان تلاش میکنند تا همه دانشآموزان به آموزشها دسترسی پیدا کنند.
وی افزود: خوشبختانه شاهد تلاشها و خلاقیتهای بسیاری در این شرایط هستیم، کار خوب تعداد زیادی از مدیرانکل استانها مؤید خلاقیتها و تلاشهای ارزشمند استانهاست، قطعاً مردم این خدمات را فراموش نمیکنند و این تلاشها همواره در اذهان ماندگار خواهد شد.
رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی ادامه داد: شرایط پیشآمده با همه تلخیها، دارای فرصتهای بزرگی است تا منسجمتر و قویتر شویم و بهگونهای عمل کنیم که به ارزش و سرمایه اجتماعی نظام تعلیم و تربیت و ارتقای جایگاه آن بیفزاییم.
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