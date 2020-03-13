رشد امسال شاخص بورس ۳۴۱ هزار واحد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۲۳۳ روز معاملاتی تعداد یک هزار و ۹۱ میلیارد و ۲۱۳ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۴۸۹۶ هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال در ۱۰۹ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۸۹۱ دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۷۰۸ میلیارد و ۳۵ میلیون سهم به ارزش ۲۳۳۳ هزار و ۱۳۳ میلیارد ریال در ۴۹ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۹۴۰ نوبت در بازار اول؛ ۳۵۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون سهم به ارزش ۲۱۳۴ هزار و ۲۸۹ میلیارد ریال در ۵۸ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۷۷۹ نوبت در بازار دوم؛ ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار برگه به ارزش ۱۰۱ هزار و ۴۶۸ میلیارد ریال در ۳۲ هزار و ۵۸۴ نوبت در بازار بدهی، ۲۱۷ میلیون و ۶۵ هزار قرارداد به ارزش ۲,۱۷۲ میلیارد ریال در ۱۲۶ هزار و ۷۰۶ نوبت در بازار مشتقه و ۳۱ میلیارد و ۱۷۵ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۳۲۵ هزار و ۳۸۶ میلیارد ریال در ۹۷۷ هزار و ۱۶۵ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۱۷۸ هزار و ۶۵۹ واحد آغاز کرده است، تاکنون با ۳۴۱ هزار و ۸۶۷و احد رشد، معادل ۱۹۱.۳۵ درصد افزایش را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۵۲۰ هزار و ۵۲۶و احد رسیده است.

شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۲۳۶ هزار و ۸۶و احدی و شاخص بازار دوم با رشد ۷۵۰ هزار و ۹۸۱و احدی به ترتیب ۱۷۶.۳۶ و ۲۱۷.۵۷ درصد افزایش داشته‌اند.