جوانان شناخت درستي از موسيقي سنتي ندارند

"اسماعيل واثقي" آهنگساز و نوازنده سنتور، تنبك و سازهاي كوبه اي در گفت و گو با خبرنگارهنري "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: متاسفانه بسياري از استعدادها از آنجا كه شناختي روي موسيقي هاي جدي از جمله آوازهاي سنتي ايراني ندارند، به طرف موسيقي هاي ديگر كشيده مي شوند. گاهي در يك زمينه خاص تقويت مي شوند و گاهي هم به ورطه هاي ديگري كشيده مي شوند. به همين دليل خيلي از افرادي كه اطلاعي از هنر ندارند و حاضر نيستند براي به دست آوردن اطلاعات زحمتي بكشند، راه هاي متفاوتي را امتحان مي كنند ، تا شايد در نهايت به نتيجه برسد.

"واثقي"درادامه افزود: اما از مهم ترين دلايل كمبود خوانندگان جوان در موسيقي سنتي ندانستن و نشان ندادن طرزصحيح استفاده از اين نوع موسيقي است. ما در موسيقي ايراني مسائل غني را دنبال مي كنيم كه بسيار خوب و كار بردي هستند. اما براي رسيدن به جايگاهي خوب و قابل قول ، بايد زحمت كشيد. مطمئن باشيد اگر در زمينه دستيابي به شناخت افراد كار كنند و دولت حمايت كند، وضعيت موسيقي ايراني و آواز سنتي به اين شكل نخواهد بود.

وي خاطر نشان كرد: اينكه موسيقي سنتي ما به چه شيوه اي و چه نوعي از آن پخش شود، حائز اهميت است. در صورتي كه جوانان ما در راه موسيقي هدايت شوند، با ديدي بازتر مي توانند دنبال علائقشان بروند و ارزش ها را بشناسند. ازطرفي اين نكته را هرگز نبايد فراموش كرد كه موسيقي سنتي ما موسيقي عميق است كه با صحبت هاي كوتاه مدت نمي شود آن را آموخت و حتي اظهار نظر در مورد آن هم زمان و زحمت مي خواهد.

"واثقي " در مورد اساتيد اين رشته گفت: به نظر من در حال حاضر آنقدر استاد آواز ايراني وجود دارد كه بتوانند شاگرداني را تحويل جامعه دهند. اما در صورتي مي توانند موفق شوند كه واقعيت موسيقي ايراني و درون مايه هاي ارزشمند آن را منتقل كنند تا نتيجه بگيرند.