به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، برنامه زنده «دو نیمه ماه» به تهیه‌کنندگی و اجرای محمد سلوکی از شنبه ۲۴اسفندماه از شبکه دو سیما به استقبال بهار خواهد رفت.

این برنامه که با هدف ایجاد ساعاتی خوش برای افراد خانواده تهیه شده، از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است.

دعوت از بازیگران و هنرمندانی که با نقش‌آفرینی درمجموعه آثار و سریال‌های شبکه دو سیما خوش درخشیده‌اند در بخش عیدانه، گفتگوی سخت و ویژه (هارد تاک) محمد سلوکی با هنرمندان، مسئولان، نخبگان، ورزشکاران در بخش مکث، سه بخش اجرای موسیقی با حضور خوانندگان، «ماه‌نگار» سالی که گذشت، نگاهی به جذابیت‌ها و دیدنی‌های سیاحتی و زیارتی شهر تهران از جمله بخش‌های این برنامه است.

«دو نیمه ماه» کاری است از گروه اجتماعی فرهنگی که از شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ تا جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ هر شب بعد از خبر ۲۲:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.