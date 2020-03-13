به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا در خصوص مسئولیت حملات اخیر در عراق، اظهار داشت: آمریکا نمی‌تواند عواقب حضور غیرقانونی خود در عراق و واکنش مردم آن کشور به ترور و کشتار فرماندهان و رزمندگان عراقی را با فرار به جلو بر عهده دیگران بگذارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: آقای ترامپ به جای اقدامات خطرناک و اتهام زنی‌های بی پایه، حضور و رفتار نیروهایش را در منطقه مورد بازنگری اساسی قرار داده و از انتشار ویروس فرافکنی و اتهام زنی برای توجیه رفتار غیر منطقی و فرار از مسئولیت قویاً اجتناب ورزد.