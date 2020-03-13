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۲۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۱۶

موسوی:

آمریکا نمی‌تواند عواقب حضور در عراق را بر عهده دیگران بگذارد

آمریکا نمی‌تواند عواقب حضور در عراق را بر عهده دیگران بگذارد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: ترامپ به جای اقدامات خطرناک و اتهام زنی‌های بی پایه، حضور و رفتار نیروهایش را در منطقه مورد بازنگری اساسی قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا در خصوص مسئولیت حملات اخیر در عراق، اظهار داشت: آمریکا نمی‌تواند عواقب حضور غیرقانونی خود در عراق و واکنش مردم آن کشور به ترور و کشتار فرماندهان و رزمندگان عراقی را با فرار به جلو بر عهده دیگران بگذارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: آقای ترامپ به جای اقدامات خطرناک و اتهام زنی‌های بی پایه، حضور و رفتار نیروهایش را در منطقه مورد بازنگری اساسی قرار داده و از انتشار ویروس فرافکنی و اتهام زنی برای توجیه رفتار غیر منطقی و فرار از مسئولیت قویاً اجتناب ورزد.

کد مطلب 4877006
زهرا علیدادی

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