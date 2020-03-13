  1. استانها
  2. گیلان
۲۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۳۷

فرماندار لاهیجان:

منشأ خارجی برای بوی نامطبوع در لاهیجان پیدا نشده است

منشأ خارجی برای بوی نامطبوع در لاهیجان پیدا نشده است

لاهیجان- فرماندار لاهیجان با اشاره به انتشار بوی نامطبوع در شامگاه گذشته در این شهرستان، گفت: تاکنون هیچ منشأ خارجی برای این بو پیدا نشده است.

اسماعیل میر غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شامگاه پنجشنبه بوی نامطبوع به همراه مه غلیظ در سطح شهرستان لاهیجان احساس شد، اظهار کرد: از همان ساعات ابتدایی گروه‌های از حوزه عمرانی فرمانداری، آتش نشانی، نیروهای بسیج، دهیاران و شرکت گاز شهرستان لاهیجان برای کشف منشأ این بو اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به اینکه این بو بیشتر شبیه به بوی گاز بوده از شرکت گاز شهرستان لاهیجان خواسته شد تا بررسی‌های درباره امکان نشت گاز انجام دهند.

فرماندار لاهیجان با بیان اینکه بررسی‌ها تا ساعت ۲ بامداد امروز نیز ادامه داشت که در پایان هیچ منشأ خارجی برای این بو کشف نشد، گفت: با توجه به اینکه در روزهای گذشته برای پیشگیری از ویروس کرونا هر روز سطح معابر و خیابان‌های شهر گندزدایی و ضدعفونی شده و مه غلیظ در سطح شهرستان لاهیجان، احتمال دارد این بو نامطبوع مربوط به آن باشد.

وی با اشاره به کاهش میزان بوی نامطبوع در سطح شهر در حال حاضر، ادامه داد: ما به دنبال منشأ این بو هستیم و در صورت مشخص شدن آن قطعاً اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 4877033

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها