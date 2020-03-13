منشأ خارجی برای بوی نامطبوع در لاهیجان پیدا نشده است

اسماعیل میر غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شامگاه پنجشنبه بوی نامطبوع به همراه مه غلیظ در سطح شهرستان لاهیجان احساس شد، اظهار کرد: از همان ساعات ابتدایی گروه‌های از حوزه عمرانی فرمانداری، آتش نشانی، نیروهای بسیج، دهیاران و شرکت گاز شهرستان لاهیجان برای کشف منشأ این بو اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به اینکه این بو بیشتر شبیه به بوی گاز بوده از شرکت گاز شهرستان لاهیجان خواسته شد تا بررسی‌های درباره امکان نشت گاز انجام دهند.

فرماندار لاهیجان با بیان اینکه بررسی‌ها تا ساعت ۲ بامداد امروز نیز ادامه داشت که در پایان هیچ منشأ خارجی برای این بو کشف نشد، گفت: با توجه به اینکه در روزهای گذشته برای پیشگیری از ویروس کرونا هر روز سطح معابر و خیابان‌های شهر گندزدایی و ضدعفونی شده و مه غلیظ در سطح شهرستان لاهیجان، احتمال دارد این بو نامطبوع مربوط به آن باشد.

وی با اشاره به کاهش میزان بوی نامطبوع در سطح شهر در حال حاضر، ادامه داد: ما به دنبال منشأ این بو هستیم و در صورت مشخص شدن آن قطعاً اطلاع رسانی خواهد شد.