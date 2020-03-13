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۲۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۲۱

«سید عمار حکیم» حملات آمریکا به مواضع حشد شعبی را محکوم کرد

«سید عمار حکیم» حملات آمریکا به مواضع حشد شعبی را محکوم کرد

رهبر جریان حکمت ملی عراق حملات شب گذشته آمریکا به مواضع نیروهای حشد شعبی را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر رسانه ای جریان حکمت ملی عراق در ایران، عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق در واکنش به حملات شب گذشته آمریکا به مواضع حشد شعبی در پیامی گفت: نقض حاکمیت ارضی عراق توسط هواپیماهای بیگانه و بمباران مواضع حشد شعبی و نیروهای امنیتی در کربلا، بابل، واسط، صلاح‌الدین و دیگر مناطق و نیز برخی تأسیسات غیر نظامی را محکوم و تقبیح می‌کنیم.

وی نسبت به تبدیل شدن عراق به میدان نزاع و کشمکش سیاسی و نظامی هشدار داد و تصریح کرد: از دولت عراق می‌خواهیم که نقش درست و شایسته خود را در بازگشت اقتدار حکومت و حفظ حاکمیت کشور دربرابر هر تعرضی را بازیابد. برای شهدا رحمت و برای مجروحان شفای عاجل را دعا می‌کنیم.

گفتنی است، گروهی ناشناس شامگاه چهارشنبه ۲۱ اسفندماه افزون بر ۱۲ موشک به سوی پایگاه نظامی التاجی شلیک کردند که در پی آن تا به این لحظه منابع آمریکایی، به هلاکت دو نظامی تبعه ایالات متحده، یک نظامی انگلیسی و مجروحیت بیش از ۱۰ نفر اقرار کرده‌اند.

کد مطلب 4877094
فاطمه صالحی

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