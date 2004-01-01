زوجي جوان در ويرانه هاي بم عهد همراهي بستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سپاه پاسداران ، پدر داماد دراين باره توضيح داد: روز جمعه قراربود اين دو، جشن وصلت خود را با حضور همه اقوام برگزار كنند كه با حادثه زلزله بسياري از آنان از بين رفتند. وي افزود : اين امر خير، آروزي همه رفتگان و بازماندگان است.





