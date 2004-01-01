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۱۱ دی ۱۳۸۲، ۱۱:۴۰

زوجي جوان در ويرانه هاي بم عهد همراهي بستند

مراسم عقد عروس و داماد بمي در ميان چادرهاي آوارگان زلزله درحضور بازماندگان دو خانواده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سپاه پاسداران ، پدر داماد دراين باره توضيح داد: روز جمعه قراربود اين دو،  جشن وصلت خود را با حضور همه اقوام برگزار كنند كه با حادثه زلزله بسياري از آنان از بين رفتند. وي افزود : اين امر خير، آروزي همه رفتگان و بازماندگان است.


کد مطلب 48771

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