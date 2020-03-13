برگزاری انتخابات هیئت بسکتبال خوزستان به سال آینده موکول شد

ابراهیم نصیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با فدراسیون بسکتبال کشور برای برگزاری انتخابات هیئت بسکتبال خوزستان در دوازدهم اسفند به توافق رسیده بودیم، اظهار کرد: به علت شیوع ویروس کرونا و حاکم شدن شرایط خاص در کشور برگزاری انتخابات منتفی شد و سال آینده شاهد انتخاب رئیس جدید هیئت بسکتبال استان خواهیم بود.

وی در خصوص علت انتخاب نشدن سرپرست برای هیئت بسکتبال استان، تصریح کرد: به احترام عملکرد خوب پرنیاک، در این هیئت تصمیم گرفتیم برای بسکتبال سرپرست مشخص نکنیم و هیئت زیر نظر دبیر به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان خوزستان در خصوص آخرین وضعیت هیئت‌های کاراته و اسکیت استان نیز گفت: برای برگزاری انتخابات این رشته‌های ورزشی منتظر دریافت تأیید صلاحیت‌ها هستیم تا پس از توافق با فدراسیون تاریخ برگزاری را مشخص کنیم.

نصیری با اشاره به اینکه مدت ریاست چهارساله، ۷ هیئت ورزشی در سال آینده نیز به پایان می‌رسد، بیان کرد: از اردیبهشت نیز برای این هیئت‌ها تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام پرنیاک از چهاردهم مرداد سال ۹۴ به مدت چهار سال ریاست هیئت بسکتبال خوزستان را بر عهده داشت.