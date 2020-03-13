فعالیت های آموزشی مدارس سیستان و بلوچستان رصد و پایش می شود

حمید رضا رخشانی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کرونا تهدید نیست بلکه فرصتی برای تغییر روش‌های تدریس و فرآیند یاددهی یادگیری است، اظهار داشت: ظرفیت سنجی، رصد و پایش محتواهای تولید شده از فعالیت‌های آموزشی مدارس به طور مستمر در حال انجام است.

وی با ابراز خرسندی از حضور مؤثر، کارآمد و دلسوزانه همکاران پرتلاش و با تدبیر در سراسر استان سیستان و بلوچستان که با ایثار و همتی مثال‌زدنی به دنبال اقدام و حرکتی نوآورانه هستند، بیان داشت: اگرچه شاید بهترین صورت انجام فرآیند و چرخه آموزش، حضور معلم و دانش آموز در کلاس درس باشد اما در شرایط فعلی و با هدف ایجاد فرصتی جدید برای تکمیل و ادامه این مسیر، بهره‌گیری از دیگر ظرفیت‌ها کمک شایانی به برقراری ارتباط دوسویه بین معلم و دانش آموز می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان یکی از ویژگی‌های کار معلمان در فرآیند آموزش مجازی را همه جانبه نگر بودن این فعالیت و پرداختن به بخش‌های مختلف اعم از آموزشی، تربیتی، شاد زیستی و در برگیرنده همه ساحت‌ها عنوان نمود و افزود: سعی شده و می‌شود تا در کنار آموزش، شرایط و ویژگی‌های فردی و شخصیتی دانش آموزان نیز در نظر گرفته شود.گ

وی با تاکید بر رعایت اصول بهداشت فردی و اجتماعی در بین همه افراد جامعه به ویژه در خانواده‌ها، لغو دید و بازدیدها و کاهش تردد افراد در بیرون از منازل را مؤثرترین روش برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا عنوان کرد و ادامه داد: مادامی که همه ما پایبند به اصول و روش‌های مقابله‌ای با این بیماری خطرناک باشیم یقیناً زودتر از آنچه که پیش بینی شده می‌توانیم این ویروس را شکست داده و جامعه را مصون از هر نوع بیماری و معضلی حفظ کنیم.

رخشانی با ابراز صمیمانه‌ترین سپاس‌ها و قدردانی از همراهی و مشارکت خانواده‌ها و اولیای دانش‌آموزان در جریان فراهم نمودن زمینه اجرایی شدن آموزش مجازی و بسترسازی برای بهره‌گیری فرزندانشان از این مجال، تصریح کرد: خوشبختانه در سایه تعامل و همفکری و فرهنگ سازی این موضوع، همراهی و همدلی آحاد جامعه به ویژه اعضای خانواده دانش آموزان مثال‌زدنی است و این مهم، روز به روز در حال گسترش و فزونی است.