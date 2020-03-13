کیومرث آریا متین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه باشگاه‌ها، سالن‌های ورزشی، هیئت ورزشی و اماکن ورزشی شهرستان اندیمشک موظف به رعایت دستورات و مصوبات صادره و ابلاغی ستاد مبارزه با کرونا هستند.

وی افزود: همه مصوبات ستاد مبارزه با کرونا در حوزه اماکن ورزشی به باشگاه‌ها و سالن‌ها ارسال و ابلاغ شده و همگان برای حفظ و حراست از سلامت خویش و عموم شهروندان باید به صورت دقیق انجام دهند.

رئیس اداره ورزش و جوانان اندیمشک گفت: هرگونه تخلف در حوزه مصوبات ستاد کرونا با برخورد قضائی مواجه خواهد بود و در حوزه مصوبات ارسالی باید با دقت و سرعت عمل در دستور کار قرار داده شوند.

وی افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف اغماض نخواهد شد و فرد یا افراد خاطی به عنوان مجرم به مرجع قضائی برای برخورد برابر قانون ارجاع می‌شوند.

آریا متین با اشاره به تشدید نظارت بر اماکن ورزشی و پلمب ۲ باشگاه ورزشی دیگر در اندیمشک، تصریح کرد: ۶ باشگاه ورزشی متخلف در اندیمشک شناسایی و پلمب شدند.

رئیس اداره ورزش و جوانان اندیمشک عنوان کرد: در روزهای اخیر به رقم ابلاغ لزوم تعطیلی اماکن ورزشی برای حفظ سلامت جامعه، اقدام به فعالیت در خفا کردند، پس از شناسایی توسط اماکن پلمب و به مرجع قضائی تحویل داده می‌شوند.