  1. استانها
  2. اصفهان
۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۲:۵۴

شورای امر به معروف و نهی از منکر در مساجد اصفهان راه اندازی شد

اصفهان - خبرگزاری مهر : دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت : شورای امر به معروف و نهی از منکر استان با هدف برگزاری طرح " تذکر لسانی در اطراف مساجد" در سطح عمومی شهر تشکیل شده و هیچ گونه برخورد فیزیکی در دستور کار نیست.

به گزارش خبر نگار مهر، آیت الله سید ابوالحسن مهدوی عصر پنج شنبه در دومین جلسه شورای احیا امر به معروف و نهی از منکر مساجد اصفهان گفت : هیچ گونه برخورد فیزیکی در دستور کار نیست ولی مصادیق منکر با هماهنگی های صورت گرفته با دادگستری استان جهت صادر کردن احکام برای به مراجع قضایی معرفی می شوند .

وی با اشاره به تاثیر کلام مقام معظم رهبری نتیجه این طرح را عمومیت بخشیدن طرح در سطح اجتماع دانست و خاطرنشان کرد : با اجرای صحیح و موثر این طرح اشخاص خاطی و فاسد احساس نا امنی و متدینین و مردم شهر احساس امنیت می کنند.

در بخش دیگری از این جلسه مسئول دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه اصفهان، حجت الاسلام زادهوش با اشاره به نقش مساجد در آموزش افراد خاطرنشان کرد : امور مساجد می تواند علاوه بر  آموزش افراد بخشی از کارهای حمایتی و توجیهی را اجرا نماید.

در این جلسه جمعی از مسئولان استانی از سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی مقاونت بسیج سپاه منطقه، مجامع توزیعی تولیدی، دادگستری، نیروی انتظامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه، آموزش و پرورش و اداره اوقاف شرکت داشتند.

کد مطلب 487717

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها