شورای امر به معروف و نهی از منکر در مساجد اصفهان راه اندازی شد

به گزارش خبر نگار مهر، آیت الله سید ابوالحسن مهدوی عصر پنج شنبه در دومین جلسه شورای احیا امر به معروف و نهی از منکر مساجد اصفهان گفت : هیچ گونه برخورد فیزیکی در دستور کار نیست ولی مصادیق منکر با هماهنگی های صورت گرفته با دادگستری استان جهت صادر کردن احکام برای به مراجع قضایی معرفی می شوند .

وی با اشاره به تاثیر کلام مقام معظم رهبری نتیجه این طرح را عمومیت بخشیدن طرح در سطح اجتماع دانست و خاطرنشان کرد : با اجرای صحیح و موثر این طرح اشخاص خاطی و فاسد احساس نا امنی و متدینین و مردم شهر احساس امنیت می کنند.

در بخش دیگری از این جلسه مسئول دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه اصفهان، حجت الاسلام زادهوش با اشاره به نقش مساجد در آموزش افراد خاطرنشان کرد : امور مساجد می تواند علاوه بر آموزش افراد بخشی از کارهای حمایتی و توجیهی را اجرا نماید.

در این جلسه جمعی از مسئولان استانی از سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی مقاونت بسیج سپاه منطقه، مجامع توزیعی تولیدی، دادگستری، نیروی انتظامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه، آموزش و پرورش و اداره اوقاف شرکت داشتند.