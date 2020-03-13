درخواست سازمان صمت و اتاق اصناف کرمانشاه برای تعطیلی برخی مشاغل



به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه فوق العاده ای بین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه و اتاق اصناف کرمانشاه برگزار و در آن دستوراتی برای مقابله با کرونا مطرح شد.

در این جلسه مقرر شد که واحدهای صنفی که با معیشت مردم در ارتباط هستند همچون میدان میوه و تره بار، خبازی‌ها، قصابی‌ها، واحدهای صنفی فروش مرغ و ماهی، میوه فروشی‌ها، شیرینی فروشی‌ها، فروشگاه‌های عرضه کننده مواد غذایی و همچنین واحدهای صنفی ارائه کننده خدمات عمومی مانند تعمیرکاران اتومبیل، تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند.

همچنین در این جلسه تاکید شد که اقلامی چون برنج، گوشت، مرغ، ماهی، پرتقال و سیب به مقدار کافی در انبارها موجود است و شهروندان نیازی به هجوم و انبار کالاهای مورد نیاز خود ندارند، چون این اقلام به مقدار وفور در انبارها موجود است.

ضمناً از اتحادیه‌هایی که کمتر با معیشت مردم در ارتباط هستند همچون اتحادیه‌های فرش فروشان، پارچه فروشان، آلومینیوم کاران، هتلداران، عکاسان، ابزار و یراق، انفورماتیک، آرایشگاه‌های مردانه و زنانه، شرکت‌های خدماتی، کتاب فروشان، کیوسک داران مطبوعاتی، علافان، موزائیک سازان، طلا و جواهر، آهن فروشان، اتومبیل فروشان، پوشاک و اتحادیه بلور و چینی، چاپخانه داران، درود گران، تزئینات داخلی ساختمان، پروفیل کاران، فروشندگان لوازم الکتریکی، آبمیوه بستنی و کافی شاپ درخواست شد از روز شنبه هفته پیش رو تا پایان سال ۱۳۹۸ به مدت یک هفته به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و کمک به سیستم پزشکی و درمان استان اقدام به تعطیلی واحدهای صنفی زیر مجموعه خود کنند.