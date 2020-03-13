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۲۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۶:۴۳

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام:

تعداد مبتلایان به کرونا ویروس در ایلام به ۷۷ نفر رسید

تعداد مبتلایان به کرونا ویروس در ایلام به ۷۷ نفر رسید

ایلام-رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: تعداد بیماران مبتلا به کرونا ویروس در ایلام با هشت مورد مثبت جدید به ۷۷ نفر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمیان ظهر جمعه در گفتگو با رسانه‌های استان اظهار کرد: از این تعداد ۴۰ بیمار بهبود یافته، ۳۱ نفر بستری و ۶ نفر نیز فوت کرده‌اند.

وی افزود: تعداد بیماران مبتلا به کرونا در ایلام ۶۹ نفر بود که در ۲۴ ساعت گذشته هشت مبتلای دیگر به این آمار اضافه شده است.

وی تصریح کرد: مردم استان اصول پیشگیرانه و بهداشت فردی را در جهت حفظ سلامت خود و مردم رعایت کنند و با ماندن در منزل و عدم ترددهای غیرضروری به بیرون از ابتلای خود و دیگران به کرونا جلوگیری کنند.

بر اساس اعلام رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تاکنون ۱۱ هزار و ۳۶۴ نفر در کشور به ویروس کرونا مبتلا شده و ۵۱۴ نفر به علت ابتلا به این ویروس فوت کرده‌اند.

کد مطلب 4877227

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