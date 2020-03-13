تعداد مبتلایان به کرونا ویروس در ایلام به ۷۷ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمیان ظهر جمعه در گفتگو با رسانه‌های استان اظهار کرد: از این تعداد ۴۰ بیمار بهبود یافته، ۳۱ نفر بستری و ۶ نفر نیز فوت کرده‌اند.

وی افزود: تعداد بیماران مبتلا به کرونا در ایلام ۶۹ نفر بود که در ۲۴ ساعت گذشته هشت مبتلای دیگر به این آمار اضافه شده است.

وی تصریح کرد: مردم استان اصول پیشگیرانه و بهداشت فردی را در جهت حفظ سلامت خود و مردم رعایت کنند و با ماندن در منزل و عدم ترددهای غیرضروری به بیرون از ابتلای خود و دیگران به کرونا جلوگیری کنند.

بر اساس اعلام رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تاکنون ۱۱ هزار و ۳۶۴ نفر در کشور به ویروس کرونا مبتلا شده و ۵۱۴ نفر به علت ابتلا به این ویروس فوت کرده‌اند.