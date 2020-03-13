محسن سیاح در حاشیه آغاز به کار خط تولید تنها کارخانه محصولات شوینده و بهداشتی تایباد تایباد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کارخانه ۹ سال قبل به دلیل مشکلاتی که وجود داشت تعطیل شد و اینک در راستای مثلث توسعه فرهنگی، اقتصادی استان خراسان رضوی با حمایت استاندار خراسان رضوی از واحدهای تولیدی و همچنین تدابیر و تمهیداتی که در ستاد رفع موانع تولید انجام شد، این واحد تولیدی فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: باتوجه به نیاز امروز در جامعه، در حال حاضر عمده تولید این واحد به مواد ضدعفونی کننده دست و سطوح اختصاص یافته و اولویت توزیع و پخش آن نیز با شهرستان تایباد است.

سیاح ابراز کرد: در حال حاضر ۸۰۰ لیتر مایع ضدعفونی کننده که استان در اختیار شهرستان تایباد قرار داده بود، فردا ۲۳ اسفندماه در بسته بندی ۵۰ میلی لیتری، در سطح داروخانه‌های شهرستان تایباد توزیع خواهد شد.

رئیس ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس تایباد در خصوص عملکرد این ستاد در شهرستان، گفت: با شیوع این بیماری در ابتدای اسفند ماه در کشور، ستاد پیشگیری در شهرستان تشکیل شد و با توجه به اینکه مرز دوغارون یکی از پر ترافیک ترین مرزهای کشور در حوزه مسافری و گمرکی است، تمهیداتی جهت پیشگیری از شیوع این بیماری در مرز اندیشیده شد.

وی بیان کرد: ضدعفونی مستمر مرز و واحد مستقر در آن، غربالگری با دستگاه‌های تب سنج لیزری و نصب دومین دوربین حرارتی کشور در سالن مسافربری گمرک و هماهنگی با امور اتباع جهت غربالگری مسافران افغانستانی که توسط این نهاد به مرز منتقل می‌شود در مبدا و عدم توقف در حوزه سرزمینی تایباد با ورود اتوبوس به نقطه صفر مرزی و ضد عفونی اتوبوس بلافاصله بعد تخلیه مسافران از برنامه‌های ما در مرز دوغارون است.

سیاح تصریح کرد: در شهرستان نیز عملیات ضدعفونی معابر سطح شهر و روستاهای تایباد در حال انجام است و امشب نیز مرحله دیگری از این عملیات توسط شهرداری تایباد در ساعت ۲۱ انجام می‌شود.

فرماندار تایباد با بیان اینکه خوشبختانه شهرستان تایباد تا عصر جمعه ۲۳ اسفند، در وضعیت سفید قرار دارد، گفت: پاک باقی ماندن شهرستان از این بیماری که حالا در وضعیت همه گیر جهانی قرار گرفته است، پس از لطف پروردگار، نیازمند همکاری همه مردم شهرستان به ویژه عدم تردد غیر ضروری شهری و بین شهری، انجام توصیه‌های وزارت بهداشت و درمان و همچنین رعایت بهداشت فردی است.