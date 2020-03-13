۱۰۸ کرونایی در شاهرود از بیمارستان مرخص شدند/ مردم همچنان در خطر

به گزارش خبرنگار مهر، رضا چمن شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ضمن بیان اینکه تاکنون نتیجه آزمایش ۱۷۵ نمونه گرفته‌شده از بیماران در شاهرود مثبت گزارش شده است، ابراز کرد: مردم برای بیماری ساده به بیمارستان‌ها مراجعه نکنند چرا که ازدحام در مراکز درمانی خود به گسترش کرونا کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه تعداد ۱۰۸ نفر از بیماران شاهرودی با بهبودی از بیمارستان ترخیص شده‌اند، ابراز کرد: تدابیر لازم و اقدامات جامع با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات موجود توسط همکاران ما و با مشارکت آگاهانه مردم در دستورکار و در حال اجرا است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود همچنین از مردم خواست تا از تردد بی مورد در بیرون از خانه پرهیز کنند و ابراز داشت: شاهرود با وجود شیوع کرونا همچنان در خطر است.

به گزارش خبرنگار مهر، استان سمنان دارای دو دانشگاه علوم پزشکی در شاهرود و سمنان است.