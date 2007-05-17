پخش CD ناهنجار از دانشجویان دانشگاه آزاد توسط دشمنان این دانشگاه / افزایش جمعیت دانشجویی دانشگاه آزاد به دو و نیم میلیون نفر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالله جاسبی صبح امروز در پنجاه و پنجمی شورای مرکزی دانشگاه آزاد با بیان این مطلب افزود : برنامه ریزی های اساسی برای ارتقاء دانشگاه آزاد از نظر کمی و کیفی انجام شده تا در پایان برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله کشور به جایگاه واقعی خود دست پیدا کنیم.

وی اظهار داشت: در حال حاضر یک میلیون و 300 هزار دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می کنند که بر اساس پیش بینی های انجام شده این تعداد در پایان برنامه چهارم توسعه به یک و نیم میلیون دانشجو و در پایان چشم انداز 20 ساله کشور دو و نیم میلیون دانشجو افزایش خواهد یافت.

رئیس دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد : در حال حاضر تنها چهار تا پنج درصد دانشجویان دانشگاه در مقاطع تحصیلات تکمیلی تحصیل می کنند که این رقم در پایان برنامه چهارم باید به 10 درصد و در چشم انداز بیست ساله باید به 20 درصد ارتقاء یابد.

جاسبی ادامه داد: افزایش تعداد اعضای هیات علمی به 50 هزار عضو هیات علمی در پایان برنامه چهارم توسعه و 100 هزار نفر در چشم انداز بیست ساله آن هم در حالی که در حال حاضر تنها 25 هزار عضو هیات علمی در این دانشگاه وجود دارد یکی از مهمترین برنامه هایی است که در چشم انداز دانشگاه آزاد پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: افزایش تعداد آموزشکده ها و مدارس سما دانشگاه آزاد از 600 مدرسه در حال حاضر به 800 مدرسه در پایان برنامه چهارم و 1200 مدرسه در پایان چشم انداز 20 ساله دانشگاه نیز در دستور کار معاونت مدارس سما دانشگاه آزاد اسلامی قرار دارد.

رئیس دانشگاه آزاد گفت : با برنامه ریزی های انجام شده تعداد مراکز رشد و فناوری و پژوهشی که در حال حاضر 35 مرکز است باید به 100 مرکز در پایان برنامه چهارم توسعه و 200 مرکز در پایان چشم انداز بیست ساله ارتقاء یابد.

جاسبی همچنین از افزایش تعداد بیمارستان های این دانشگاه از 11 بیمارستان به 15 بیمارستان در برنامه چهارم و 25 بیمارستان در چشم انداز 20 ساله و همچنین نگارش 100 جلد کتاب تاریخچه دانشگاه تا پایان برنامه چهارم توسعه خبر داد.