همایش نکوداشت حسن گیوی در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر از اردبیل ، این همایش با هدف تجلیل و تکریم خدمات علمی محقق ، پژوهشگر ومولف نامی کشور حسن احمدی گیوی به همت ستاد برگزاری مراسم شهرستان کوثربا مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با حضور شخصیت های بر جسته علمی و ادبی کشوری و استانی برگزار شد .

حسن احمدی گیوی متولد شهرستان کوثر بوده و هم اکنون ضمن حضور در موسسه دهخدا در دانشگاه های تهران مشغول تدریس است .