همایش نکوداشت حسن گیوی در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر از اردبیل ، این همایش با هدف تجلیل و تکریم خدمات علمی محقق ، پژوهشگر ومولف نامی کشور حسن احمدی گیوی به همت ستاد برگزاری مراسم شهرستان کوثربا مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با حضور شخصیت های بر جسته علمی و ادبی کشوری و استانی برگزار شد .
حسن احمدی گیوی متولد شهرستان کوثر بوده و هم اکنون ضمن حضور در موسسه دهخدا در دانشگاه های تهران مشغول تدریس است .
این استاد برجسته کشور بیش از 60 عنوان کتاب در زمینه های مختلف ادبیات به رشته تحریر در آورده است . جدیدترین کتاب وی با عنوان گلستان سعدی در این همابش در 600 صفحه رونمایی ودر اختیار شرکت کنندگان گرفت .
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