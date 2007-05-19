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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۰:۳۴

همایش نکوداشت حسن گیوی در اردبیل برگزار شد

اردبیل - خبرگزاری مهر : به منظور پاسداشت سال ها خدمت صادقانه در عرصه علم همایش "آفتاب حسن" با هدف تجلیل از استاد حسن احمدی گیوی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر از اردبیل ، این همایش با هدف تجلیل و تکریم خدمات علمی محقق ، پژوهشگر ومولف نامی کشور حسن احمدی گیوی به همت ستاد برگزاری مراسم شهرستان کوثربا مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با حضور شخصیت های بر جسته علمی و ادبی کشوری و استانی برگزار شد .

حسن احمدی گیوی متولد شهرستان کوثر بوده و هم اکنون ضمن حضور در موسسه دهخدا در دانشگاه های تهران مشغول تدریس است .

این استاد برجسته کشور بیش از 60 عنوان کتاب در زمینه های مختلف ادبیات به رشته تحریر در آورده است . جدیدترین کتاب وی با عنوان گلستان سعدی در این همابش در 600 صفحه رونمایی ودر اختیار شرکت کنندگان گرفت .

کد مطلب 487738

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