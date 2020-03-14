تردد روان در محورهای چالوس و هراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت محورهای شمالی گفت: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران- شمال و آزادراه قزوین- رشت روان است و آزادراه چالوس- مرزنآباد و بالعکس همچنان تا اطلاع بعدی مسدود است.
وی افزود: محورهای شمالی فاقد هر گونه مداخلات جوی هستند.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها اظهار داشت: در آزادراه قزوین- کرج و کرج- تهران حد فاصل ساسانی تا پل کلاک ترافیک سنگین و در محور شهریار – تهران محدوده شهر قدس ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.
سرهنگ رحمانی گفت: در برخی از محورهای استان کردستان بارش برف و باران و در برخی از محورهای استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، زنجان و کرمانشاه بارش باران گزارش شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، مبادی ورودی و خروجی شهرها، فرودگاهها، ایستگاههای راه آهن و پایانهها کنترل میشوند و در صورت مشاهده علائم اولیه از تردد فرد جلوگیری میشود.
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