تردد روان در محورهای چالوس و هراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت محورهای شمالی گفت: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران- شمال و آزادراه قزوین- رشت روان است و آزادراه چالوس- مرزن‌آباد و بالعکس همچنان تا اطلاع بعدی مسدود است.

وی افزود: محورهای شمالی فاقد هر گونه مداخلات جوی هستند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها اظهار داشت: در آزادراه قزوین- کرج و کرج- تهران حد فاصل ساسانی تا پل کلاک ترافیک سنگین و در محور شهریار – تهران محدوده شهر قدس ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی گفت: در برخی از محورهای استان کردستان بارش برف و باران و در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، زنجان و کرمانشاه بارش باران گزارش شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، مبادی ورودی و خروجی شهرها، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه آهن و پایانه‌ها کنترل می‌شوند و در صورت مشاهده علائم اولیه از تردد فرد جلوگیری می‌شود.