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۲۴ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۴۷

پای کرونا به «صبح عید با شما» هم باز شد

پای کرونا به «صبح عید با شما» هم باز شد

برنامه «صبح عید با شما» از ۲۸ اسفند تا ۱۵ فروردین به صورت زنده از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر از رادیو ایران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه رادیویی ایران، ساجد قدوسیان تهیه کننده برنامه «صبح جمعه با شما» گفت: هنرمندان «صبح جمعه با شما» از ۲۸ اسفند تا ۱۵ فروردین، ویژه برنامه «صبح عید با شما» را به صورت زنده از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر از رادیو ایران اجرا می‌کنند.

وی ادامه داد: موضوع «کرونا» هم در شکل گیری و پرداخت ویژه برنامه های امسال «صبح عید با شما» بی تاثیر نبوده و بخش عمده ای از نمایش ها و شوخی های ما را دربر گرفته است.

قدوسیان با اشاره به راه اندازی رادیوی فصلی نوروز گفت: هر روز گلچینی از برنامه «صبح عید با شما» از این شبکه رادیویی پخش می شود تا مخاطبانی که نتوانسته اند شنونده آن برنامه از رادیو ایران باشند از امواج این شبکه برنامه را پیگیری کنند.

تهیه کننده «صبح جمعه با شما» در پایان با اشاره به بخش هایی که برای رادیو نوروز تدارک دیده شده است، تصریح کرد: سعی کرده ایم از بخش هایی استفاده کنیم که کمتر به جنبه های انتقادی می پردازد و بیشتر جنبه تفریحی و سرگرمی دارد. نمایش های کمدی، لطیفه، طنز، آهنگ های کمدی و جذاب از آیتم های مختلف برنامه هستند که سعی داریم در آنها فضای مفرحی را به وجود بیاوریم.

کد مطلب 4877583
آروین موذن زاده

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