به گزارش خبرنگار مهر، عاطفه زارعی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی توسط نهاد کتابخانههای عمومی کشور و با همکاری بنیاد فرهنگی هنری بین المللی امام رضا (ع) و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فرهنگ کتابخوانی و مطالعه کتابهای مرتبط با سیره پاک ائمه معصومین (ع)، بهویژه حضرت امام رضا (ع) آغاز شد.
وی با بیان اینکه بهترین اقدام در شرایط فعلی خانه ماندن و کتاب خواندن است، افزود: با وجود تعطیلی کتابخانههای عمومی، این جشنواره در دهمین دوره، نخستین گامهای خود را با استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی برداشته و امکان مشارکت در بخشهای مختلف را در این بستر فراهم کرده است.
مدیر کل کتابخانههای عمومی استان همدان تصریح کرد: کتابهایی با موضوع حضرت امام هادی (ع) به عنوان بخش ویژه دهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در این دوره ۱۲ کتاب در سه رده سنی «کودک»، «نوجوان» و «جوان و بزرگسال» معرفی شده است، ادامه داد: بر این اساس در رده «کودک» (۴ تا ۱۲ سال) کتابهای «گنبد خورشید» نوشته معصومه مهری از انتشارات بنیاد امام رضا (ع)، «زندگی حضرت معصومه (س)» نوشته سید محمد مهاجرانی از انتشارات کتابک و همچنین در بخش ویژه این رده سنی، کتاب «ده قصه از امام هادی (عب) رأی بچهها» نوشته جعفر ابراهیمی از انتشارات قدیانی معرفی شده است.
زارعی خاطرنشان کرد: در رده سنی «نوجوان» (۱۳ تا ۱۷ سال) نیز آثاری با عناوین «ستاره من: چهل قصه از زندگی امام رضا (ع)» نوشته ناصر نادری از انتشارات به نشر، «نشانهها: قصههایی از زندگی امام رضا (ع)» نوشته ابراهیم حسنبیگی از انتشارات به نشر و همچنین در بخش ویژه این رده سنی کتاب «مژده گل: داستانهایی از زندگی امام هادی (ع)» نوشته محمود پوروهاب از انتشارات کتاب جمکران به عنوان منابع جشنواره معرفی شده است.
وی گفت: همچنین در رده سنی «جوان و بزرگسال» (۱۸ سال به بالا) شش کتاب «امام رضا (ع) (تاریخ و سیره)» نوشته محمد باقر پورامینی از انتشارات معارف، «امام رضا (ع) و ایران» نوشته سید حسین حر از انتشارات معارف، «برمدار آفتاب: ترسیم زندگی بر مدار حیات رضوی» نوشته محمدحسین پورامینی از انتشارات معارف، «شاهچراغ علیه السلام» نوشته جلیل عرفانمنش ازدفتر پژوهشهای فرهنگی و در بخش ویژه این رده سنی نیز کتابهای «خورشید رهنمای: پژوهشی در زندگانی و سیره امام هادی علیهالسلام» نوشته ابوالفضل هادیمنش از انتشارات بهار دلها و «حکمتهای نقوی: ترجمه و توضیح چهل حدیث از امام هادی علیهالسلام» نوشته جواد محدثی از انتشارات بهنشر معرفی شده است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان همدان اظهار کرد: این جشنواره در سه بخش «فردی»، «گروهی»، «خانوادگی» و در دو بستر مکتوب و الکترونیک برگزار میشود که علاقهمندان میتوانند با مطالعه منابع مرتبط با این بخش، به صورت فردی، گروهی یا خانوادگی، در دو شیوه مکتوب و الکترونیکی در جشنواره شرکت کنند.
وی تصریح کرد: علاقهمندان به شرکت در دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی تا ۹ خرداد ۱۳۹۹ فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
زارعی تأکید کرد: با مراجعه به آدرسهای www.samakpl.ir یا www.razavi.iranpl.ir دریافت فایل الکترونیکی کتابها و شرکت در جشنواره امکانپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: از تمامی افراد و خانوادههای برگزیده در سطح ملی برای شرکت در آئین پایانی جشنواره دعوت میشود.
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