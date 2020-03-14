زورگیرهای مسلح کمربندی شرقی کرمانشاه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین براری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از وقوع چند فقره زورگیری مسلحانه در کمربندی شرقی کرمانشاه و شکایت تعدادی از شهروندان رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: شاکیان در اظهارات خود عنوان کردند که ۲ جوان حدوداً ۲۵ ساله به وسیله یک قبضه اسلحه کلاشینکف و یک دستگاه موتورسیکلت پلاک مخدوش اقدام به زورگیری و سرقت اموالشان کرده‌اند.

سرهنگ براری تصریح کرد: به دنبال این موضوع، مأموران پاسگاه انتظامی چالابه تحقیقات گسترده خود را برای یافتن زورگیران مسلح آغاز و در تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مشاهده این ۲ فرد در تپه‌های اطراف کمربندی مأموران به سرعت در محل حضور پیدا کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: مجرمان تحت تعقیب با دیدن پلیس اقدام به فرار و تیراندازی به سمت مأموران کردند اما در نهایت پس از مدتی تعقیب و گریز هر دوی آنها مجبور به تسلیم خود شدند.

وی گفت: مأموران همچنین موفق به کشف یک قبضه سلاح کلاشینکف، ۲۲ عدد تیر جنگی، یک عدد خنجر، ۲ دستگاه گوشی تلفن همراه شده و موتورسیکلت فاقد پلاک آنها نیز توقیف شد.

سرهنگ براری تصریح کرد: طبق اظهارات شاکیان، زورگیران مسلح اقدام به سرقت وجه نقد، جواهرات، گوشی تلفن همراه و دیگر وسایل با ارزش آنها کرده بودند که تلاش برای یافتن آنها از سوی پلیس ادامه دارد.

رئیس پلیس شهرستان کرمانشاه گفت: یکی از سارقان دستگیر شده فردی سابقه دار است که آدم ربایی را در کارنامه خود داشته و اخیراً نیز با دریافت مرخصی از زندان آزاد شده بود.