ریزش مو در افراد طاس برگشت پذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون تصور می شده است که غدد مویی زیر پوست که آسیب می بینند، دیگر قابل جایگزین شدن نخواهند بود و این یعنی طاسی دائم. اما اکنون گروهی از محققان در دانشگاه پنسیلوانیا اعلام کرده اند که رشد مو می تواند تنها به واسطه استفاده از نوعی ژن، مجددا تحریک شود.

گروهی از کارشناسان در انگلیس در این خصوص اعلام کردند که این مطالعه جدید می تواند تاثیر گذاری تکنیک های ترمیم غدد آسیب دیده مو در افراد طاس را ثابت کند.

به گفته محققان سر انسان دارای 100 هزار غدد مویی است که از هر یک تنها یک رشته مو می روید. این غدد به وسیله جنین و در مراحل نخستین بارداری تولید می شوند و تاکنون تصور می شده است که در صورت آسیب دیدن آنها، امکان جایگزینی وجود ندارد.

اما تیم محققان در دانشگاه پنسیلوانیا دریافته اند که به نظر می رسد این ژن خاص که wnt نامیده می شود، نقش مهمی در تولید غدد جدید مویی ایفا می کنند.

بر اساس گزارش بی.بی.سی، در این بررسی محققان دانشگاه پنسیلوانسیا بخش های کوچکی از لایه خارجی پوست مو در موش آزمایشگاهی را برداشته و متوجه شدند که به دنبال این فرآیند سلول های بنیادین این منطقه بیدار شده و به تولید شمار قابل توجهی از غدد مویی می پردازند.

به گفته محققان، در صورتیکه عملکرد این ژن متوقف شود، هیچ غده جدیدی تولید نخواهد شد، اما اگر تقویت شود در ادامه شمار قابل توجهی از غدد مویی تولید خواهند شد.

اکنون آنها امیدوارند که یافته جدیدشان پنجره ای جدید به سوی ارایه درمان های نوین نه تنها برای درمان طاسی، بلکه برای سایر جراحات دیگر بگشاید.