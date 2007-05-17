"سزار" جنگ بوش خواهان برقراری آشتی ملی در عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست،به گفته منابع آگاه آمریکایی، رئیس جمهور آمریکا در انتخاب ژنرال داگلاس لوت به عنوان سزار جنگ،فردی را برگزیده که فکر می کند راه حل نظامی صرف برای جنگ عراق وجود ندارد و خواهان برقراری آشتی ملی در بین احزاب عراقی است.

انتصاب لوت به عنوان سزار جنگهای عراق و افغانستان که البته کاخ سفید از مطرح کردن این لقب برای وی خودداری کرده و وی را مشاور جرج بوش می داند، تعادل در شورای جنگ بوش را تغییر می دهد، زیرا وی فردی است که با اعزام نیروهای بیشتر به عراق مخالف بوده و در نظر دارد تا بر سرویسهای غیرنظامی فشار وارد کند تا نقش بیشتری را ایفا کنند.

نزدیکان لوت گفتند که وی به بوش قول داد هر کاری را که بتواند برای موفقیت طرح افزایش نیرو انجام خواهد داد، اما اگر این راهبرد با شکست روبرو شود، برای عقب نشینی این نیروها آمادگی بیشتری خواهد داشت.

"توماس لنی" که از دیرباز لوت را می شناخته، در این باره گفت:" رئیس جمهور یک فرد نظامی را وارد گروه تصمیم سازی کرده که می خواهد درباره حقیقت سخن بگوید و درک زیادی از ماهیت چندجانبه مشکل دارد و هیچ دستورکاری به جز توانمند کردن آمریکا برای رسیدن به اهداف خود از این طریق و به بهترین راه ممکن ندارد."

انتخاب این فرد برخی منتقدان از سیاست بوش را تشویق کرده است، زیرا آنها امیدوارند که لوت در نهایت مسیر عراق را تغییر خواهد داد،اما این انتخاب همچنین با انتقاد برخی از حامیان این جنگ که از همان چیز نگران هستند، روبرو شده است.

بوش اخیرا ژنرال داگلاس لوت را به عنوان سزار جنگی برای نظارت بر جنگهای عراق و افغانستان و با هدف هماهنگ کردن سیاست این دو جنگ ، انتخاب کرد.

"تونی اسنو" سخنگوی کاخ سفید گفت:"وی مشاور رئیس جمهور است و برای هماهنگی فعالیتها منصوب شده است."

چندی پیش منابع آگاه آمریکایی گفته بودند که کاخ سفید حداقل با سه ژنرال بازنشسته 4 ستاره طی هفته های اخیر تماس گرفته ، اما آنها از پذیرفتن این سمت خودداری کرده اند.

علاقه مندی دولت آمریکا به این ایده از نگرانی درازمدت نسبت به هماهنگی تلاشهای غیرنظامی و نظامی در عراق و افغانستان از سوی بخشهای مختلف دولت آمریکا ریشه می گیرد.

در حالی که مردم آمریکا شخص مورد نظر کاخ سفید را سزار نام نهاده اند، اما دولت آمریکا از به کاربردن این نام خوداری کرده و تمایل دارد شخص مورد نظر را "هماهنگ کننده" خطاب کند.

برهمین اساس چندی پیش "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده بود:" این فرد جنگ را اداره نمی کند؛ بنابراین به نظر من نام سزار نوعی نام احمقانه است؛ بهتر است که این فرد با نام هماهنگ کننده و تسهیل کننده نامیده شود."