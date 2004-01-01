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۱۱ دی ۱۳۸۲، ۱۱:۱۹

دبير كل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي:

گفتمان غالب مجلس هفتم بايد گفتمان خدمتگزاري و پيشرفت باشد

گفتمان غالب مجلس هفتم بايد گفتمان خدمتگزاري و پيشرفت باشد

حسين فدايي دبير كل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي تصريح كرد: براي تحقق مطالبات مردم وحل مشكلات و برون رفت از چالش هاي فراروي كشور، گفتمان خدمتگزاري و پيشرفت بايد به گفتمان غالب مجلس هفتم تبديل شود.

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، دبيركل جمعيت ايثارگران كه صبح امروز در دومين كنگره سراسري جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در مسجد بلال صداو سيما سخن مي گفت، انتخابات مجلس هفتم و مشاركت گسترده مردم را درارتباط مستقيم با كاهش تهديدات وافزايش توان بازدارندگي كشور وارتقاي قدرت چانه زني ايران در عرصه بين المللي دانست و گفت: براي تحقق اين اهداف و آرمانهاي مهم و والا، راهي جز مشاركت گسترده در انتخابات و شكل دهي به مجلس كار آمد، اصولگرا، فعال و خدمتگزاري حقيقي مردم وجود ندارد.
دبيركل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در بخش ديگري ازسخنانش با بيان اينكه نياز امروز جامعه ، احيا و پاسداشت آن اصول و مباني دهه اول انقلاب با توجه به شرايط كنوني جامعه و جهان است تاكيد كرد: گفتمان همه جانبه ملت ايران براي آينده بايد گفتمان خدمت رساني و پيشرفت باشد.
فدايي افزود: در سايه اين گفتمان نوراميد و نشاط در جامعه دميده مي شود و رشد اقتصادي در راستاي خدمت به مردم و اعتماد عمومي احيا خواهد شد.
دبير كل جمعيت ايثارگران با اشاره به شرايط فعلي جامعه گفت: راهكار برون رفت ازمشكلات بي اعتنايي به مردم و فاصله گرفتن از آرمان سترگ آنها و درغلطيدن در ورطه اميد بستن به بيگانگان و بحران سازي نيست بلكه بايد با پيگيري مجدانه نهضت عدالتخواهي در كشوربر مبارزه قاطع با فقر و فساد و تبعيض و هر گونه رانت خواري از يكسو و وفاق و همدلي نيروهاي  انقلاب برمشتركات و كاهش اختلافات و تنش ها از سوي ديگر تاكيد شود.
حسين فدايي گفتمان دهه اول انقلاب را دفاع مقدس  و دهه دوم انقلاب را سازندگي و گفتمان دوم خرداد را به گفتمان آزادي توصيف كرد و گفت: گفتمان آزادي موجب شد فضاي جامعه بازتر شده ، احزاب سياسي و مطبوعات توسعه و گسترش يابد و نقد و پرسشگري نيز در جامعه شرايط نوين خود را تجربه كند.
وي با اشاره به انتخابات هفتم  مجلس تصريح كرد:  بي ترديد مجلس بزرگترين نهاد راي  مردم است از سوي ديگر نهاد هايي چون شوراي نگهبان براي صيانت از قانون اساسي و شرع مقدس دين اسلام  وظايف مشخص و در راس همه نهادها ولايت فقيه و رهبري  كه نماد برجسته اسلاميت و جمهوريت و مدافع حقوق واقعي مردم است قرار دارد كه اين اسلام يعني همان مردم سالاري ديني .
فدايي خاطرنشان كرد: جمعيت ايثارگران چون گذشته با حضور جدي درانتخابات؛ دعوت به مشاركت گسترده ، وفاق با نيروهاي انقلاب ، تلاش براي گسترش فرهنگ خدمتگزاري به مردم، حمايت از خدمتگزاران نظام و نقد منصفانه را در راستاي امر به معروف و نهي از منكر وظيفه مبرم خود مي داند.
کد مطلب 48780

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