پیام تسلیت معاونت هنری و سینمایی ارشاد به دو هنرمند گیلانی

به گزارش خبرنگار مهر، «سید امیر مصباح» معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در پیامی درگذشت همسر «نرجس خاتون بدرطالعی» و پدر و برادر «حسین گلی» هنرمندان عرصه تئاتر، نمایش و تلویزیون استان گیلان را تسلیت گفت.
در متن این پیام آمده است:
«انالله و انا الیه راجعون»
کلُّ مَنْ عَلیها فَان وَ یبقَی وَجْهُ رَبَّک ذوالجلالِ والاکرامِ
(هر که روی زمین است دستخوش مرگ و فناست و خدای باجلال و عظمت باقی میماند.)
می دانم که عظمت هیچ صبری از وسعت غم عزیزترینها نمی کاهد فقط یاد میگیریم در جدایی از آنها بمانیم و با نبودشان کنار آییم، تسلیت واژه کوچکی در مقابل این غم عظیم است. ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چارهای جز تسلیم و رضا نیست.
سرکار خانم «نرجس خاتون بدرطالعی» و جناب آقای «حسین گلی» هنرمندان عرصه تئاتر و تلویزیون استان گیلان درد بزرگتان را در غم از دست دادن همسر، پدر و برادرتان درک کرده و خود را در غمتان شریک می دانم.
اینجانب برای آن عزیزان از دست رفته طلب مغفرت و آمرزش و برای بازماندگان صبری عظیم از درگاه خداوند متعال طلب مینمایم.
نظر شما