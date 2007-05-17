آمریکا در حل مسائل عراق ناتوان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، " گرت استنس فیلد" مولف گزارش " قبول واقعیت ها درعراق" برای انستیتو " چاتام هاس" در لندن گفت :" سال آتی برای عراق سال مهمی خواهد بود، درگیری هایی که به کشتار منجر می شود و تلاش مداوم برای قدرت ، وجود این کشور را به شکل کنونی آن تهدید می کند."

در این گزارش آمده که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در تلاش هستند تا امنیت را در کشوری تکه تکه شده در نتیحه نه یک جنگ داخلی بلکه آشوبهای متعدد با مشارکت گروههای مختلف مذهبی، قومی و سیاسی توسعه دهند.

انستیتو چاتام هوس می افزاید : با وجود استراتژی اخیر یعنی افزایش شمار نظامیان آمریکایی برای بهبود امنیت در بغداد، اما به نظر می رسد که نظامیان آمریکایی تنها فعالیت آشوبگران را به شهرهای مجاور کشانده اند و نمی توانند شرایطی را ایجاد کنند که اختلافات سیاسی را در بین گروه های مختلف حل کند.

این گزارش تصریح می کند:" یک راه حل سیاسی مستلزم مشارکت نمایندگان سنی در دولت ، به رسمیت شناختن مقتدی صدر( رهبر جریان صدر) به عنوان یک شریک مشروع سیاسی و یک پاسخ مثبت به نگرانی های کردها است. "

در ادامه این گزارش آمده است : هم اکنون این امکان وجود دارد که بگوییم عراق در لبه یک دولت شکست خورده قرار دارد که با احتمال مشخص فروپاشی و تکه تکه شدن روبرو است."

در بخشی از این گزارش هم ادعا شده است :" همسایگان عراق از جمله ایران، عربستان سعودی و ترکیه همگی دلایل متفاوتی برای تداوم بی ثباتی درعراق دارند و هر یک از روش های مختلف برای نفوذ بر تحولات این کشور استفاده می کند."

به گزارش مهر، در حالی که 4 سال از جنگ منفورعراق و اشغالگری این کشور از سوی آمریکا می گذرد، اما جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در این جنگ با شکست روبرو شده و اوضاع این کشور روز به روز بدتر می شود. آمار نظامیان کشته شده آمریکایی از یک سو و غیرنظامیان عراقی همچنان در حال افزایش است.