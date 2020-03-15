فرمانده جدید سپاه نینوای گلستان معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی، آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه نینوای گلستان برگزار شد.

این مراسم به دلیل پیشگیری از شیوع بیماری کرونا به صورت ویدئو کنفرانس انجام شد.

در این آیین ضمن تقدیر از مجاهدت های سردار حسین معروفی، فرمانده پیشین سپاه نینوا، سرتیپ دوم پاسدار «علی ملک شاهکویی» با حکم سرلشکر سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان فرمانده سپاه نینوای گلستان معرفی شد.

گفتنی است ؛ سردار ملک شاهکویی تاکنون فرمانده تیپ مردم پایه سپاه نینوا و مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان بوده است.