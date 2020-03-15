مشارکت مردم در پیشگیری از کرونا اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم اندیشی خیرین استان برای کمک به پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا روز یکشنبه به ریاست جمالی پور استاندار قزوین در سالن جلسات استانداری برگزار شد.

هدایت الله جمالی پور در این نشست گفت: در این شرایط حساس همه باید احساس مسئولیت کرده و بخشی از کارها را انجام دهیم تا از بحران عبور کنیم.

وی بیان کرد: هر جا که به مشارکت مردم اهمیت دادیم و نقش شهروندان را جدی گرفتیم به نتایج بهتری رسیدیم لذا امروز هم با بستر سازی برای افزایش مشارکت‌های مردمی و خیرین می‌توانیم در پیشگیری از گسترش بیماری کرونا بهتر عمل کنیم.

استاندار قزوین گفت: فرهنگ خیرخواهی و نیک اندیشی در امور خیریه بین مردم باید نهادینه شود تا نیروی بیشتری برای امداد رسانی و خدمت به مردم داشته باشیم.

جمالی پور تصریح کرد: ویروس کرونا شرایط خاصی ایجاد کرده و قابل مقایسه با حادثه‌ای مانند زلزله نیست که یک استان یا یک شهر را درگیر کند و با سرعت بالایی که در انتشار دارد باید بدانیم اگر مراقبت نکنیم باید هزینه‌های سنگینی را متحمل شویم.

وی افزود: برای مقابله با این ویروس همه باید احساس مسئولیت کرده و وارد میدان شوند و در این میان به مشارکت گروه‌های جهادی، خیرین و آحاد مردم برای ریشه کنی این بیماری نیازمندیم.

جمالی پور گفت: با ایجاد هماهنگی باید ارائه خدمات و مشارکت خیرین به صورت متمرکز باشد و از پراکنده کاری خودداری کنیم و اگر کارها با مدیریت و نظارت دانشگاه علوم پزشکی باشد به دستاوردهای بهتری می رسیم.

استاندار قزوین به «پویش نذر سلامت» هم اشاره کرد و افزود: مشارکت عموم شهروندان و خیرین در این نذر فرهنگی می‌تواند همه نیازهای مردم را شامل شود و اگر علوم پزشکی به صورت متمرکز برای ساماندهی اقدام کند و خیرین در این خصوص همراهی و همکاری لازم را داشته باشند موفق خواهیم شد.



وی افزود: در این رابطه چهره‌های ملی و استانی در حوزه‌های مختلف در این پویش خداپسندانه شرکت کرده و شهروندان و آحاد مردم را به این امر خیر دعوت کنند.

استاندار قزوین یادآور شد: هر گونه اقدام پیشگیرانه بدون مشارکت آحاد مردم امکان پذیر نیست.