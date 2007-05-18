"توافقنامه عهد و پیمان" در قدس امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فلسطین، با توجه به تعرضات نیروهای اشغالگر اسرائیل و ادامه اقدامات آنها برای یهودی سازی قدس و دشمنی با مسجدالاقصی، خانواده های قدس به منظور حفاظت از شهر قدس و مسجدالاقصی سند توافقنامه عهد و پیمان را امضا می کنند.

این اقدام در پی فعالیتهای اسرائیل در راستای تخریب راه باب المغاربه، دو اتاق مسجدالاقصی و دیگر تخریبها انجام شد تا عاملی بازدارنده برای جلوگیری از تخریب هر چه بیشتر مسجدالاقصی باشد .

شیخ عکرمه صبری رئیس شورای عالی اسلامی، شیخ محمد حسین مفتی اعظم قدس و سرزمین فلسطین، دکتر عطا الله حنا رئیس اسقفهای ارتدکس قدس و شیخ رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی فلسطین در این مراسم سخنرانی کرده و بر ضرورت انجام اقدامات لازم به منظور حفظ مسجدالاقصی از تعرضات اسرائیل و یهودی سازی قدس تأکید کردند .