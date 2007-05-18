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۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۳:۲۴

طی مراسمی ویژه و به منظور حمایت از مسجدالاقصی؛

"توافقنامه عهد و پیمان" در قدس امضا شد

"توافقنامه عهد و پیمان" در قدس امضا شد

مراسم ویژه امضای سند "توافقنامه عهد و پیمان" به منظور حمایت از مسجدالاقصی و حفظ شهر قدس عصر دیروز پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه در قدس برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فلسطین، با توجه به تعرضات نیروهای اشغالگر اسرائیل و ادامه اقدامات آنها برای یهودی سازی قدس و دشمنی با مسجدالاقصی، خانواده های قدس به منظور حفاظت از شهر قدس و مسجدالاقصی سند توافقنامه عهد و پیمان را امضا می کنند.

این اقدام در پی فعالیتهای اسرائیل در راستای تخریب راه باب المغاربه، دو اتاق مسجدالاقصی و دیگر تخریبها انجام شد تا عاملی  بازدارنده برای جلوگیری از تخریب هر چه بیشتر مسجدالاقصی باشد .

شیخ عکرمه صبری رئیس شورای عالی اسلامی، شیخ محمد حسین مفتی اعظم قدس و سرزمین فلسطین، دکتر عطا الله حنا رئیس اسقفهای ارتدکس قدس و شیخ رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی فلسطین در این مراسم سخنرانی کرده و بر ضرورت انجام اقدامات لازم به منظور حفظ مسجدالاقصی از تعرضات اسرائیل و یهودی سازی قدس تأکید کردند .

کد مطلب 487862

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