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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۷:۵۳

سالانه بیش سه هزار تن عسل در خوانسار تولید می شود

سالانه بیش سه هزار تن عسل در خوانسار تولید می شود

اصفهان - خبرگزار مهر : فرماندار شهرستان خوانسار گفت : سالانه بالغ بر سه هزار و 500 تن عسل در شهرستان خوانسار تولید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، مجتبی خوانساری بعدازظهر امروز در مراسم گشایش اولین جشنواره " عسل و گزانگبین" در شهرستان خوانسار افزود : 270 تن از عسل های تولیدی خوانسار به کشورهایی نظیر امارات متحده عربی، عربستان، بحرین، کویت، بلغارستان، مالزی و آمریکا صادر می شود.

فرماندار خوانسار ادامه داد : شرایط جوی منطقه خوانسار باعث رشد 45 گونه مختلف گیاهی در منطقه گلستانکوه می شود که این گیاهان از لحاظ دارویی و غذایی در نوع خود بی نظیر است .

همچنین علی وحدتی دبیر جشنواره هدف از برگزاری این جشنواره را تعامل با تولید کنندگان و صادرکنندگان عسل و دستگاه های نظارتی، همچنین معرفی دستگاه های جانبی و آشنایی با خواص درمانی عسل و دستیابی با استاندارهای تولید و بسته بندی این ماده طبیعی ذکر کرد.

شهرستان خوانسار با جمعیتی بالغ بر 35 هزار نفر در 170 کیلومتری جنوب غربی اصفهان واقع شده است .

کد مطلب 487872

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