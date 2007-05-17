سالانه بیش سه هزار تن عسل در خوانسار تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، مجتبی خوانساری بعدازظهر امروز در مراسم گشایش اولین جشنواره " عسل و گزانگبین" در شهرستان خوانسار افزود : 270 تن از عسل های تولیدی خوانسار به کشورهایی نظیر امارات متحده عربی، عربستان، بحرین، کویت، بلغارستان، مالزی و آمریکا صادر می شود.

فرماندار خوانسار ادامه داد : شرایط جوی منطقه خوانسار باعث رشد 45 گونه مختلف گیاهی در منطقه گلستانکوه می شود که این گیاهان از لحاظ دارویی و غذایی در نوع خود بی نظیر است .

همچنین علی وحدتی دبیر جشنواره هدف از برگزاری این جشنواره را تعامل با تولید کنندگان و صادرکنندگان عسل و دستگاه های نظارتی، همچنین معرفی دستگاه های جانبی و آشنایی با خواص درمانی عسل و دستیابی با استاندارهای تولید و بسته بندی این ماده طبیعی ذکر کرد.

شهرستان خوانسار با جمعیتی بالغ بر 35 هزار نفر در 170 کیلومتری جنوب غربی اصفهان واقع شده است .