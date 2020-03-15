به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدسلیمی زاد صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموران بخش انتظامی مورموری در حین گشت زنی در محور مواصلاتی دشت عباس – مورموری، یک دستگاه خودروی نیسان وانت آبی رنگ که حامل مقداری لوله بود را طی هماهنگی با مقامات قضائی شهرستان، متوقف کردند.

وی ادامه داد: طی بازدید از داخل خودرو یک عدد کپسول بوتان به همراه هوابرش و مقدار ۶۰ متر لوله کشف و ضبط شده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که اموال کشف شده در این خودرو، متعلق به شرکت نفت چشمه خشک دشت عباس است که به سرقت رفته‌اند.

وی بیان داشت: دو سارق که سرنشین و راننده این خودروی بودند دستگیر و پس از تحقیق به بزه انتسابی اعتراف کردند.

سرهنگ سلیمی زاد خاطرنشان کرد: پرونده قضائی در این خصوص تشکیل و متهمان تحویل دادسرای شهرستان شدند.