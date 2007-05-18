والنسیا در اندیشه کم کردن فاصله ها / جنگ رئال و بارسا جدی تر می شود

به گزارش خبرنگارمهر، روز شنبه درآغازهفته سی و پنجم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های اسپانیا سه بازی برگزار می شود که ازحساسیت کمتری نسبت به دیدارهای روز یکشنبه برخورداراست.

روز یکشنبه رئال مادرید صدرنشین درخانه رکرتیوو اوئلوا به میدان می رود. این تیم که سرنوشت قهرمانی را در اختیار دارد می تواند با پیروزی دراین بازی صدرنشینی اش در لالیگا را تداوم بخشد.

بارسلونا که با امتیازی برابربا رئال مادرید (66 امتیاز) تنها به دلیل شکست در بازی رودررو با این تیم رده دوم جدول را به خود اختصاص داده است این هفته در یک بازی دشوار به دیدار اتلتیکومادرید می رود. نتیجه این بازی می تواند بارسا را همچنان به عنوان رقیب اصلی رئال در صدر جدول حفظ کند و یا حتی باعث دور شدن شاگردان ریکارد از صدرنشین لالیگا شود.

سویا با اختلافی 2 امتیازی نسبت به رئال مادرید صدرنشین یکی از شانس های قهرمانی است. این تیم با قهرمانی در جام یوفا روحیه ای مضاعف یافته و حال با انگیزه ای مضاعف برای رسیدن به این عنوان به مصاف حریفان اسپانیایی می رود. شاگردان خوانده راموس این هفته در لالیگا مهمان لاکرونیا هستند پیروزی آنها در حکم ماندن در کورس قهرمانی است و شکست شان به منزله جدا شدن از جمع مدعیان اصلی قهرمانی به شمار می آید.

* برنامه دیدارهای هفته سی و پنجم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا به شرح زیراست:

شنبه - 29/2/86

رئال مایورکا - والنسیا

رئال بتیس - خیمناستیک

رئال زاراگوزا - اتلتیکو بیلبائو

یکشنبه - 30/2/86

ویارئال - ریسینگ سانتاندر

رئال سوسیداد - سلتاویگو

لوانته - اوساسونا

دیپورتیوولاکرونیا - سویا

اسپانیول - ختافه

رکرتیوواوئلوا - رئال مادرید

اتلتیکومادرید - بارسلونا

* جدول رده بندی مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا به شرح زیراست:

1- رئال مادرید 66 امتیاز

2- بارسلونا 66 امتیاز

3- سویا 64 امتیاز

4- والنسیا 62 امتیاز

5- رئال زاراگوزا 55 امتیاز